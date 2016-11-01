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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

أرشيفية

واصلت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، الصعود الهادئ بدعم من مشتريات محلية ويتصاعد الترقب لتحريك سعر الصرف لتحريك السوق.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.74 % ليسجل مستوى 8447.76 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.02 % مسجلا 1332.98 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.29 % ليبلغ 8415.51 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.62 % ليبلغ مستوى 347.03 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.5 % مسجلا 816.29 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية لاسهم 414.9 مليار جنيه مقابل 411.7 مليار جنيه لدى الاغلاق السابق وسط تداولات بلغت 690.7 مليون جنيه.

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