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بنك الائتمان الزراعى: تسوية 365 مليون جنيه ديون متعثرة للفلاحين خلال 3 أشهر

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بنك الائتمان الزراعى: تسوية 365 مليون جنيه ديون متعثرة للفلاحين خلال 3 أشهر بنك الائتمان الزراعى: تسوية 365 مليون جنيه ديون متعثرة للفلاحين خلال 3 أشهر

>نور على

تعهد السيد قصير، رئيس بنك الائتمان الزراعى، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، أن يكون قانون البنك الزراعى المصرى فاتحة خير للجميع،  مضيفا أن فلسفة القانون بتحويل بنك الائتمان إلى البنك الزراعى المصرى يعمل على خدمة الفلاح وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة.

 

كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وتعهد ايضا أمام الجلسة العامة أن ياخذ الفلاح حقه، لافتا إلى أنه منذ تولى رئاسة البنك منذ ثلاثة أشهر تم تسوية 794عميل متعثر بإجمالى 365 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك وعد من البنك المركزى بدعم البنك وهناك مجموعة من القروض والمنح سيتم استخدامها لاعادة هيكلة البنك.

 


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