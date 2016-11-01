أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

زعيمة ميانمار تزور اليابان بينما تتفاقم أزمة الروهينجا في الداخل

Google+ Print
زعيمة ميانمار تزور اليابان بينما تتفاقم أزمة الروهينجا في الداخل زعيمة ميانمار تزور اليابان بينما تتفاقم أزمة الروهينجا في الداخل

أونج سان سو تشي

وصلت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي إلى اليابان يوم الثلاثاء سعيا وراء الاستثمار والمساعدات بينما تشهد بلادها تفاقما في أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة هناك.

وهذه الأزمة الداخلية هي الأسوأ التي تواجهها سو كي منذ وصولها إلى السلطة قبل ستة أشهر مما أثار انتقادات الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز اجتاح الجنود ولاية الراخين في شمال غرب البلاد في حملة على مسلمي الروهينجا بعد أن شنّت مجموعة مسلحة تقول أن لها صلات بمتشددين في الخارج عددا من الهجمات.

ووٌجهت تهم إلى الجنود بقتل واغتصاب أفراد من الروهينجا أثناء العملية العسكرية.

وتسببت الأزمة في تفاقم التوتر بين إدارة سو كي المدنية والجيش الذي حكم البلاد لعقود ويحتفظ بصلاحيات واسعة كما تزايدت الانتقادات الموجهة لها.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية في الأسبوع الماضي عن قلقها حيال الوضع في ميانمار والتقارير عن وقوع جرائم اغتصاب خلال الحملة على الروهينجا.

وتأتي زيارة سو كي التي تستمر خمسة أيام إلى اليابان في إطار سلسلة من الرحلات الخارجية التي تهدف إلى الترويج لبلادها كوجهة للاستثمار وكانت زارت قبل ذلك الصين والولايات المتحدة والهند.

وخلال زيارتها ستلتقي سو كي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا كما ستزور مدينة كيوتو التي أقامت فيها عندما كانت تجري أبحاثا عن والدها أونج سان بطل استقلال ميانمار.

وتسبب نحو خمسين سنة من سوء الإدارة الاقتصادية للديكتاتورية العسكرية في أضرار جسيمة بالطرقات والمطارات والكهرباء في البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل