رئيس شعبة الصرافة: أتوقع انخفاض أسعار الدولار الأسبوع المقبل

توقع محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة، اليوم الثلاثاء، أن تشهد أسعار الدولار انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة بدءا من الأسبوع الحالي.

وأشار “الأبيض” إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ العديد من القرارات والسياسات التى من شأنها تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أفاد خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، إن من سيحتفظ بالدولار سيتعرض للعديد من الخسائر.

وأوضح أن هناك العديد من الدخلاء الذين يتاجرون فى الدولار وهو ما سيكبدهم خسائر كبيرة تتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات.

وذكر أن شركات الصرافة على استعداد لتوفير الدولار موجها رسالة بأنه لابد من تفضيل مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مشيرًا إلى ان سعر صرف الدولار لا يمثل القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

وأكد أن استمرار ارتفاع اسعار الدولار سيكون وخيم العواقب لذلك لابد أن تتعاون كافة الاطراف لعبور المرحلة الحالية