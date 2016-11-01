13 نوفمبر.. أولى جلسات إعادة محاكمة «بديع» وآخرين بـ«أحداث البحر الأعظم»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، اليوم الثلاثاء، جلسة الـ 13 من نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و14 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم”.

وكلفت الاستئناف الدائرة 23 شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لنظر القضية، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وتقدم المتهمون بطلب لرد القاضي خفاجى بدعوى وجود خصومة معه، وقبلت الاستئناف طلب الرد، وحددت الدائرة أخرى برئاسة المستشار شعبان الشامي، لإعادة المحاكمة مرة أخرى.