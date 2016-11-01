بالصور : 11 ثقبًا مرعبًا في الكرة الأرضية "أكبرهم في مصر" والخسائر بشر وبيوت وسيارات ...

سمر العشري

يبدأ الأمر ببطئ، الأرض تتآكل تحت قدميك ولا تشعر، تتشقق وتتسع المسافات بين أجزائها والرعب يقفز في قلبك، هل يمكن أن تنشق الأرض وتبتلعني؟ الإجابة بسيطة ومن كلمة واحدة، نعم، فلقد ابتلعت الأرض من قبل أكثر منك بكثير، شوارع كاملة ببناياتها وسياراتها، سقطت داخل حفر عملاقة ولم تعد أبدًا.. إلى الأبد.

نرصد أخطر 11 ثقب أرضي وأكثرهم رعبًا في العالم كما نقلها موقع webecoist momtastic .

- بولينج جرين

كانت الخطة تجري بشكل جيد لإنشاء متنزه كبير في بولينج جرين بولاية كنتاكي الأمريكية، لكن الخطة كلها سقطت في حفرة النسيان حين انهارت الأرض لينشأ ثقبًا كبيرًا في المكان المخصص لبناءه. وتعتبر تلك المنطقة من أخطر المناطق والتي تتعرض لانهيارات أرضية عديدة.

- داسيتا

الحفرة التي بدأت بطول 6 أمتار، في دايستا بولاية تكساس سرعان ما امتدت لبتلغ قرابة 200 متر، مبتلعة في طريقها أعمدة التليفونات وسيارات وكانت قريبة من ابتلاع عدة منازل أيضًا.

- ماكانجي

تتناقص نسبة المياة في قشرة الأرض أسفل ولاية بنسلفينيا ما يعرضها لانهيارات أرضية عديدة ربما ان هذا من أسوئها على الإطلاق في ماكانجي.، حيث ابتلع الطريق بالقرب من منازل السكان الذين وقفوا يشاهدوا الأمر في ذهول.

- ثقب الشيطان

في ولاية تكساس الأمريكية ثقب آخر مرعب جدًا، حتى أطلق عليه اسم “ثقب الشيطان”، وتبلغ مساحة فتحته قرابة 15 مترًا، فيما يبلغ عمقه أكثر من 42 مترًا، ويسكنه الخفافيش بداية من أواخر فصل الربيع وحتى أوائل الخريف.

- ثقب فلوريدا

ربما يكون أحد أعثر الناس حظًا في العالم من يملك هذا المنزل الذي ابتلعته الأرض في ولاية فلوريدا.

- مونت جمبير

انهيار أرضي في استراليا أدى لظهور ثقب مزروع خلاب حولته الدولة إلى مقصد سياحي بين مدينتي أديلايد وميلبورن.

- متنزه هوية نجم

«نيزك يسقط من السماء ليصنع ثقبًا كبيرًا ممتلئ بالماء الأزرق الخلاب»، هي الرواية التي يناقلها سكان ولاية قريات بمحافظة مسقط العمانية عن الحفرة العميقة المملوءة بالمياة التي تقع بالقرب من مساكنهم، ويروى عنها أنها نشأت منذ عشرات السنين نتيجة سقوط نيزكًا تسبب في تشكيل بحيرة صغيرة، وقد تحولت إلى أحد أجمل المزارات السياحية في عُمان.

- ثقوب ساريساريناما

هي ثقوب يحيطها كثير من الغموض، فلا يعلم العلماء حتى يومنا هذا أسباب حدوثها في فنزويلا، ويبلغ ميحطها 350 مترًا كما يبلغ عمقها أيضًا 350 مترًا، وتحتوي الثقوب على أنواع من النباتات والحيوانات لا يوجد مثلها على الكرة الأرضية.

- ثقب جواتيمالا سيتي

لأسابيع راح سكان مدينة جواتيمالا سيتي يسمعون أصواتًا غريبة، لكنهم لم يفهموا من أين تأتي ولماذا، حتى وقعت الواقعة في أواخر فبراير عام 2007، حين انهارت الأرض لتشكل حفرة على شكل دائري ابتلعت كل ما عليها، وتسبب الانهيار في وفاة شخصين وإخلاء 1000 آخرين.

- بيريزنيكي

في روسيا بدأ ثقب بيريزنيكي في الظهور وظل يمتد ويتسع مع الوقت، ولا يزال، وقد وصل حتى يومنا هذا لعمق 200 متر وطول 80 متر وعرض 40 متر.

- منخفض القطارة

أكبر ثفب أرضي طبيعي في العالم ويقع في مصر وتحديدًا على مسافة 100 كيلومتر من جنوب منطقة العلمين، ويمتد لمساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع وطوله يقارب 298 كيلومترًا وعرضه 80 كيلومترًا. ويبلغ أقصى انخفاض للثقب الطبيعي حوالي 134 مترًا تحت سطح الماء.

شبكةعيونالإخبارية

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