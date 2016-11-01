تأجيل معارضة رجل الأعمال هانى مكرم عبيد على حكم حسبه 5 سنوات لـ7 نوفمبر

أجلت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، وأمانة سر سامى غريب، المعارضة المقدمة من رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحى، على حكم حبسه 5 سنوات وكفالة 7 آلاف جنيه فى 3 دعاوى تتهمه بالنصب على المواطنين، لجلسة 7 نوفمبر، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت المحكمة قد قضت بحبس المتهم فى القضية رقم 6725 لسنة 2016 غيابيًا بالحبس عام وكفالة ألف جنيه، وفى القضية 6875 لسنة 2015 بالحبس عام وكفالة ألف جنيه، وفى القضية رقم 17373 لسنة 2015 بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه .

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالى، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى، إلا أن الشركة لم تقم بتسليم الشاليهات إليهم .