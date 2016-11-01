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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب 85 قرص ترامادول حول ركبته

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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب 85 قرص ترامادول حول ركبته سلطات مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب 85 قرص ترامادول حول ركبته

> كتبت-رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد أيمن على، مدير إدارة تأمين الركاب من ضبط راكب حاول تهريب 85 قرص ترامادول إلى جدة.

 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية على ركاب رحلة الخطوط الجوية المتجهة إلى جدة، اشتبه رجال التأمين فى الراكب وبتفتيشه ذاتيًا عثر على 36 قرص من الترامادول الأصفر و49 قرص من الترامادول الأحمر بإجمالى 85 قرصًا، حيث حاول اخفاؤهم حول ركبته لتضليل رجال الأمن.

 

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية، لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.


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مصر 365

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