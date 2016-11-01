بعد قبول رد المحكمة.. نظر أولى جلسات قضية "أحداث البحر الأعظم" 13 نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات قضية "أحداث البحر الأعظم"، بعد رد المستشار معتز خفاجى أمام الدائرة 21 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد بمعهد أمناء الشرطة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قررت إرسال أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم"، المتهم بها محمد بديع المرشد، و14 آخرين من قيادات الإخوان، إلى محكمة الاستئناف، لتحديد الدائرة التى من المقرر أن تنظر الدعوى أمامها.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد بديع المرشد العام للإخوان وآخرين من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، على حكم حبسهم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية حضوريًا كلا من: "محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد"، ووجهت النيابة العامة لقيادات الإخوان تهم ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.