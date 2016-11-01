زايد للإسكان يعتمد أسماء 629 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 629 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون درهم.

وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني جاء ليؤكد دائماً حرص القيادة الرشيدة على تحقيق سعادة المواطنين من خلال توفير احتياجات المواطنين من السكن وتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن ويحقق السعادة المنشودة للمواطنين.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج، إلى أن البرنامج يعمل وفق خطة واضحة هدفها تحقيق الاستقرار السكني خلال فترة زمنية وجيزة قلّص فيها سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني وذلك تحقيقاً لخطة الأجندة الوطنية 2021 من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة مستدامة تلبي هذه الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2016 والذي عُقد في مشروع مجمع القوز السكني الواقع بمنطقة القوز 2 والذي ناقش عدداً من الموضوعات أبرزها مستجدات مشاريع المجمعات السكنية الحالية والمستقبلية واعتماد قرارات الدعم السكني ومناقشة مذكرات لجنة دراسة طلبات الدعم السكني.

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 518 قرضاً و111 منحة سكنية وتنوعت ما بين 491 من فئة بناء جديد و38 من فئة استكمال مسكن و16 من فئة إضافة على مسكن و11 من فئة صيانة مسكن و27 من فئة شراء مسكن و45 من فئة مسكن حكومي ووفاء بقرض واحد.

فئة بناء جديد

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 491 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة272.725.660 مليون درهم، وتعد فئة بناء مسكن من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تخول المواطن من اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 38 من مستحقي فئة استكمال مسكن بقيمة 23.900 مليون درهم، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة على مسكن

وتضم الدفعة أسماء 16 من مستحقي فئة إضافة على مسكن بقيمة 5.650 مليون درهم، ويتيح هذا النوع من الدعم السكني إلى إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة صيانة مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 2.500 مليون درهم، ويعد الدعم السكني من فئة صيانة مسكن أحد أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم للمحافظة على عمر المسكن وتجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 27 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 17.700 مليون درهم، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني التي تخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز بناء على رغبتهم وميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء تكبد تكاليف بناء مسكن جديد.

فئة مسكن حكومي

واعتمد البرنامج أسماء 45 من مستحقي فئة مسكن حكومي بقيمة 23.200 مليون درهم، ويقدم البرنامج مساكن حكومية ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أبرز أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بتكاليف مناسبة.

مستجدات مشاريع المجمعات السكنية

وفي إطار مستجدات مشاريع المجمعات السكنية، قالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج، أن نسبة إنجاز مشروع مجمع القوز السكني بدبي بلغت 7% فيما بلغت نسبة مشروع مجمع الرقايب بعجمان 47% وبلغت نسبة مشروع مجمع أم القيوين السكني بمدينة الشهداء 12% ومجمع بطين السمر برأس الخيمة 8%.

> وأشارت الفندي، أن البرنامج طرح اليوم في اجتماع مجلس الإدارة السابع دراسة لنماذج سكنية حديثة للمجمعات السكنية المستقبلية، وأضافت الفندي إلى أن البرنامج راعى في تصميم نماذج الوحدات السكنية تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في وذلك تحقيقا لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام.

مجالات الاستفادة من الدعم السكني

وقال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم ويأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفا لاحتياجات المتعاملين المختلفة وحرصا على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب لهم.

استلام قرارات الدعم السكني

وأوضح محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 629 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قرارات الدعم السكني عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى مقر البرنامج لاستلام قراراتهم. وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" ونظام "مجمعات زايد" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج بدبي ومراكز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة والفجيرة.