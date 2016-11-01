محمد بن راشد يستقبل رئيس بيلاروسيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم، الرئيس ألكسندر لو كاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق.

وقد رحب سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف متمنياً لزيارته للدولة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجاذبه أطراف الحديث والرئيس لوكاشينكو أن دولة الإمارات تفتح أبوابها على الدوام لجميع الأشقاء والأصدقاء إيمانا من قيادتها بأهمية التواصل والتباحث عن قرب مع قيادات ومسؤولي هذه الدول لأن ذلك يختصر المسافة فيما بين شعبنا والشعوب الأخرى ويفتح آفاقا جديدة للتعاون وتعزيز أواصر الصداقة وبناء شراكات تجارية وسياحية وثقافية فيما بينها ما يعود بالخير والمنفعة على الجميع .

وأشاد سموه بالتطور الصناعي والحضاري الذي تتميز به جمهورية بيلاروسيا وحرص قيادتها رئيسا وحكومة على مد جسور جديدة للتقارب مع دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي شتى الميادين.

وإلى ذلك فقد أعرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والتباحث مع قيادتها بشأن كل ما يهم البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة خاصة في قطاعات الاستثمار والتبادل الثقافي والتجاري في ضوء الإمكانات المتوفرة لدى كل طرف والتي وصفها الرئيس بأنها تكمل بعضها وتساعد في إقامة علاقات متوازنة وتحقيق منافع مشتركة للجانبين.

وأشاد الرئيس البيلاروسي بالمستويات العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات عموما ودبي خاصة لاسيما في ميادين البنية التحتية والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التي عززت من مكانة دولة الإمارات وتقدير دول وشعوب العالم لهذه الإنجازات الحضارية والإنسانية واسهامها من خلال علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول وتعاونها البناء مع الأمم المتحدة في نشر ثقافة التسامح والسلام وتحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب.

حضر اللقاء، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة أحمد محمد منقوش الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا ورومان إليكسادنروفيتش غولوفتشينكو، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.