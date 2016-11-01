تخصيص 588 وحدة لصالح متضررى السيول بمدينة رأس غارب

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن تخصيص 588 وحدة سكنية للمتضررين من السيول برأس غارب بوحدات الأسكان التابعة لوزارة الاسكان بعد اتفاق المحافظ مع وزير الاسكان بسداد قيمتها من المحافظة .

وأكدت المحافظة فى بيان لها ان سيتم توزيع الةحدات على المتضررين بع إنتهاء لجان الحصر الجارية حاليا والمشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية الاسكان وجهاز التعمير والإدارة الهندسية بمدينة رأس غارب وشركة الكهرباء ومأمورية الضرائب العقارية.

كما سيتم تسليم هذه الوحدات بشكل عاجل فور إنتهاء اللجنة من أعمالها مؤكدين على أن هذه الوحدات بخلاف وحدات الاسكان الاجتماعى التى تم تخصيصها من وزارة الاسكان لصالح أهالى رأس غارب.



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