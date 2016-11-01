بالصور : "شرطة السعادة" تنتشر في شوارع دبي : "مكافآت للملتزمين" ...

سمر العشري

أطلقت دولة الإمارات، ممثلة بشرطة أبوظبي، الأحد، دوريات السعادة، الأولى من نوعها في العالم، والتى تضُم سيارات من طراز "رنج روفر" ، و"جيب دفع رباعي" ، و"شيفروليت تاهو" و"مرسيدس" ، وفقًا لموقع Mbc .

ومن المُقرر أنّ تمنح دوريات السعادة مكافآت للسائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور، عبر نقاط بيضاء وهدايا، بحيث تلغي النقاط البيضاء عدداً يقابلها من النقاط السوداء الموجودة في سجل السائق .

كمّا تُكافئ الجمهور على سلوكهم الإيجابي في شوارع الإمارة، وتعطي الدوريات السائقين المخالفين مخالفات بسيطة عبارة عن بطاقات صفراء تحذيرية.

وقالت وزيرة السعادة الإماراتية، عهود الرومي، في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر" : "إن دوريات السعادة مبادرة مبتكرة وفريدة عالمياً تعزز الثقافة المرورية الآمنة وتشجع الالتزام والسلوك الإيجابي وتحقق سلامة الطرق" .

شبكةعيونالإخبارية

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