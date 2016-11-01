الرئيس التونسي يلتقي مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بقصر قرطاج

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موجريني.

وقالت رئاسة الجمهوريةالتونسية في بيان إن ممثلة الاتحاد الأوروبي أفادت أن اللقاء مع السبسي كان مناسبة لتأكيد التطور الإيجابي للعلاقات التونسية الأوروبية والحرص المتجدد للاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم تونس في إنجاح برامجها التنموية.

وأكدت موجريني على أهمية القمّة التونسية الأوروبية الاستثنائية المزمع عقدها ببروكسل في الأول من ديسمبر المقبل بمشاركة رئيس الدولة.

كما تطرّق اللقاء للأوضاع الإقليمية وخاصة ضرورة دعم الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتسريع بإرساء مؤسسات الدولة الليبية.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.