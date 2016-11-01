السيسي: حريصون على استعادة القطاع السياحي لعافيته وتجاوز الصعوبات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس منظمةالسياحة العربية، والذي أهدي الرئيس قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة؛ تقديراً لجهود مصر في تعزيز التعاون العربي في مجال السياحة، بحضور يحيي راشد وزير السياحة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس منظمة السياحة العربية، مشيدًا بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة ورئيسها في تطوير العمل العربي المشترك في مجال السياحة، وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية.

وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة مساهمتها في الأنشطة التي تقوم بها منظمة السياحة العربية، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة وسعيها لاستعادته لعافيته، وتجاوز الصعوبات التي شهدها خلال الفترة الماضية.

كما عبر عن أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في مجال تشجيع السياحة العربية إلى مصر أخذاً في الاعتبار ما توفره السوق المصرية من مقاصد سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات السياحية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن رئيس منظمة السياحة العربية أشاد، خلال اللقاء، بالاهتمام الذي يوليه الرئيس لتنشيط السياحة العربية، فضلاً عن التعاون القائم بين وزارة السياحة والمنظمة في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور بندر بن فهد آل فهيد الجهود التي تقوم بها المنظمة في سبيل تطوير وتنمية قطاعات السياحة العربية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً إلى الإمكانات السياحة الكبيرة التي تتمتع بها الدول العربية، وفى مقدمتها مصر، والتي تحرص المنظمة على تعظيم الاستفادة منها وتنميتها.

كما أكد رئيس منظمة السياحة العربية المساهمات القيمة لقطاعات السياحة في اقتصاديات الدول العربية وما توفره من فرص العمل، لافتاً إلى أن السائح العربي يعد من بين أكثر السائحين إنفاقًا على مستوى العالم.

وأكد أن المنظمة تقوم ببلورة رؤية سياحية عربية مشتركة تساهم في تطوير وتنشيط السياحة العربية، منوهاً إلى حرص المنظمة على الاضطلاع بدور تنموي وتعزيز مهمتها في الحد من الأزمات التي يتعرض لها قطاع السياحة في عدد من الدول العربية. واستعرض رئيس المنظمة عدداً من المشروعات التي تعكف المنظمة على تنفيذها في إطار تنمية قطاع السياحة العربي.

وذكر السفير علاء يوسف أن يحيي راشد وزير السياحة أكد خلال اللقاء حرص مصر على تنشيط السياحة من الدول العربية، مشيراً إلى وجود زيادة في السياحة القادمة من الدول العربية إلى مصر تٌقدر بنحو 18% خلال الستة أشهر الماضية مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل استخدام وسائل التواصل الحديثة للترويج للسياحة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار السياحي في أماكن ومقاصد سياحية جديدة، بما يُعزز من تنوع المنتج السياحي الذي توفره مصر.