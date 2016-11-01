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إحباط تسلل 76 شخصا بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 76 شخصا بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 76 شخصا بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 76 شخصا بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 76 متهما، وهم "1 من القاهرة و 4 من الجيزة و2 من الإسكندرية و22 من البحيرة و3 من الدقهلية و1 من الغربية و13 من أسيوط و1 من الإسماعيلية و5 من الفيوم و5 من بنى سويف و10 من المنيا و1 من كفر الشيخ و8 من السودان"، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


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