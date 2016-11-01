"حماية المستهلك": ضبطنا أطنان من السكر المدعم بمصانع "باتيهات وسناكس"

كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن الجهاز ضبط أطنان من سكر التموين لدى مصانع لـ"الباتيهات والسناكس" مخزنة خلال الفترة الماضية أثناء تفاقم أزمة السكر، لافتًا إلى أن العديد من المجمعات والمصانع كانت سببًا أصيلًا فى الأزمة بتخزين كميات كبيرة من السكر، مشددًا على أن الجهاز تعامل على الفور مع تلك الفئات، لافتًا إلى أن الجهاز ليس ضد التجار وإنما هو ضد المستغلين والقانون يتم تطبيقه على الجميع ولا أحد فوق القانون.



>وأكد يعقوب خلال ندوة حول دور جهاز حماية المستهلك فى إدارة الأزمات عند اختفاء بعض السلع، عقدها معهد الدراسات النوعية صباح اليوم، أن الجهاز يؤدى عمله بالتنسيق مع العديد من الوزارات المختصة، منها الصحة والتموين والداخلية إلا أنه ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى تاجر يحتكر أو يهرب سلع من الأسواق، لافتًا إلى أن الجهاز يستقبل أى بلاغات ويتحرك فورًا للتحقق منها، موجهًا رسالة إلى المواطنيين قائلًا "خلى بالك اللى بيسرق بيسرقك أنت لأن الدولة بتقدملك السلع دى مدعومة".