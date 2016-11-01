مصدر أمنى: هروب مستريح الشرقية الجديد لتركيا بعد استيلائه على 15 مليونا

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التحريات الأولية أفادت بهروب مستريح الشرقية الجديد إلى تركيا، بتاريخ 24 أكتوبر، وأنه قام ببيع العديد من ممتلكاته قبل هروبه بأموال المواطنين الذين نصب عليهم فى مبالغ تصل إلى 15 مليون جنيه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بقيام عدد من المواطنين بتحرير العديد من المحاضر بقسم ثان الزقازيق ضد "محمد أ ال ال" مدرس مقيم بالقومية، وزوجته "عبير" وشقيقه "حسام"، للنصب عليهم فى مبالغ مالية تصل إلى 15 مليون جنيه.

وبعد تكثيف التحريات من قبل ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أيمن فياض، تبين صحة الواقعة، وقيام المدرس بخداع المواطنين بتوظيف أموالهم فى مشروعين يعمل بهما، الأول توزيع كروت الشحن، والثانى مشروع تسمين عجول بمعلف بكفر حسن بالقنايات، يديره شقيقه "حسام".

توجهت قوة من مباحث المديرية، لتفتيش منزل المتهم وضبطه، فتبين هروبه وشقيقه فتم القبض على زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7436 إدارى قسم ثانى الزقازيق، وبالعرض على النيابة قررت حبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات.