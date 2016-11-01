أهالى 4 قرى بالمنيا: احتجاز 10 من أبنائنا بمنطقة الأبيار فى ليبيا

قال أهالى قرى "منشأة عبد الله، وكفر مهدى، والطوبجى" فى العدوة، وقرية جابر بمغاغة، إن الشرطة الليبية احتجزت 10 من أبنائهم العاملين بمنطقة الأبيار التابعة لبنى غازى بالأراضى الليبية منذ أكثر من 45 يوما، من بينهم رمضان محروس عبد المنعم، وحمدى راضى على، وحميدة مناصير طوير، وفضل درويش مبنى، وغريانى عقيل ناجى حسين عيد مبدأ.

وأكد سعد راضى أحد أهالى المحتجزين، أنهم تلقوا اتصالات تليفونية منذ 45 يوما من ذويهم يفيد بقيام أفراد الشرطة الليبية باصطحاب واحتجاز 10 من أبنائهم إلى مركز الشرطة بمنطقة الأبيار التابعة لبنى غازى، دون مبرر قانونى، وتعرضهم للتعذيب، موضحا أنهم سافروا للعمل هناك منذ أكثر من عام وبشكل غير شرعى.

فيما طالبت عواطف عويان عبد الرحمن، والدة حميدة مناصير محمد، أحد المحتجزين، المسئولين بالخارجية المصرية سرعة التدخل لإعادة أبنائهم، مؤكدة أن نجلها سافر للإنفاق على أشقائه وعددهم 7 أفراد عقب وفاة والده.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد للمرة الثالثة احتجاز عدد من العمال فى دولة ليبيا.