استمرار غلق 9 محطات بقنا بسبب عكارة مياه النيل

شكا أهالي قري مركز نجع حمادي من سوء رائحة المياه التي تصل المنازل، بعد انقطاع استمر مدة 3 ايام بسبب "عكارة" مياه نهر النيل علي خلفية السيول التي شهدتها بعض المحافظات خلال الايام الماضية.

وأكد عدد من المواطنين أن خصائص المياه مختلفه من حيث الشكل ، لافتاً إلى أن لها رائحه نفاذة منذ وصولها منذ اكثر من 5 ساعات.

ومن جانبه اوضح مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أن المياه التي تم ضخها من محطات مياه الشرب بمركز شمال محافظة قنا مطابقه للمواصفات، غير أن انقطاع المياه لمدة 3 ايام خلف بعض الترسبات في مواسير المياه، مؤكداً أنها غير ضارة بصحة المواطن مطالبا المواطنين بفتح المياه لمدة طويله قبل استخدامها للتخلص من رواسب المواسير.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح عدد كبير من المحطات عدا بعض المحطات النقالي الصغرى التابعة للقري التي لن تتحمل نسبة العكارة التي وصلت إلي 35 وحدة.

وأضاف المصدر أن هناك 9 محطات مياه مازالت مغلقة وهي محطة الرئيسية والسلاميه والقصر والصياد بنجع حمادي ومحطة مركز فرشوط و4 محطات بمركز ابوتشت شمال محافظة قنا، مبيناً أنه تم الإعلان مسبقاً عن قطع المياه ليتمكن المواطنين من تخزين احتياجاتهم موضحاً انه سيتم فتح جميع المحطات علي مستوي المحافظة مساء اليوم بعد التأكد من انخفاض نسبة العكاره للحد الادني المسموح.