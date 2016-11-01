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توزيع كراتين مدعمه بسعر 25 جنية على مدن وقرى محافظة المنوفية

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توزيع كراتين مدعمه بسعر 25 جنية على مدن وقرى محافظة المنوفية توزيع كراتين مدعمه بسعر 25 جنية على مدن وقرى محافظة المنوفية

>المنوفية - محمود شاكر

قامت القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة المنوفية، دورها الوطنى فى رفع المعاناه عن المواطنين بتقديم الكارتونة المدعمه وتحتوى على" 3 كيس مكرونه ، كيس فول ، وكيس سكر ، كيس أرز ، شاى ، صلصه ، علبه سمنه "دعما من القوات المسلحة على ان تباع  للجمهور بسعر25 جنية بدلا من 54 جنية .

 

سيتم التوزيع اليوم ولمدة 3 ايام بمنفذ القوات المسلحة بأرض المحلج بشبين الكوم ، كما سيتم التوزيع يوم الاربعاء بمدن أشمون و بركة السبع و الباجور بمنفذ مجلس المدينة ،وبمركز قويسنا بنادى الزهور.

 

كما سيتم التوزيع يوم الخميس بمدن تلا ومنوف بمنفذ مجلس المدينة ، وبمدينة  سرس الليان بمنفذ القوات المسلحة شارع الكورانى بجوار المقابر، و بمدينة السادات بالمنطقة الرابعة بجوار السوق، وبمدينة الشهداء بمنفذ مجلس المدينة ، ومنفذ القوات المسلحة بمبنى المخازن بشارع كمال النجار بجوار مجلس المدينة .

 

وسيتم التوزيع يوم السبت بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور ، وبقرية سمادون  التابعة لمركز أشمون وبقرية بابل التابعة لمركز تلا وبقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف وبقرية كفر داودالتابعة لمركز السادات .

 

 


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