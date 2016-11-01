وزير القوى العاملة من "كيما" أسوان: علاقة العمال بالدولة معروفة

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عمال مصر أمن وآمان بفضل رجال قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، نظراً لما يقدمونه من شهداء وأرواح لحماية أرض الوطن .

جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة، أمام العاملين فى مصنع كيما أسوان، اليوم، الثلاثاء، بمدينة أسوان.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن عمال مصر لديهم النية فى تقديم أراوحهم فداءً للوطن، مشيراً إلى أن علاقة العمال بالدولة، معروفة من أول يوم للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ إنه رسخ معانى الوطنية لدى العمال فكانوا رهن إشارة الوطن فى أى لحظة.

وتابع سعفان،" مصر تواجه تحديات كثيرة، وعلينا تبنى ملف الصناعة المصرية ومواجهة التحديات بتكاتف الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال العام لدعم الصناعات المصرية".

وأشار إلى أن هناك بعض الموضوعات التى سيناقشها كمشكلة لب الورق الخاصة بمضاعفة الضريبة، وسعر الغاز الطبيعى، وسعر الكهرباء فى مصنع السبائك الحديدية.