رئيس مدينة إسنا يبحث مع إدارة الأزمات سبل مواجهة الأمطار و السيول

عقد محمد السيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الثلاثاء، إجتماع موسع مع مسئولي المديرية والإدارات المختلفة، وذلك لبحث كافة سبل وتجهيزات المدينة لتدشين إدارة للأزمات تحسباً لهطول أية أمطار أو سيول.

وإستعرض رئيس مجلس مدينة إسنا خلال الإجتماع مع كل من مسئولي إدارة الرى والكهرباء وشركة المياة والحماية المدنية والادارة الصحيه والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ورؤساء القرى، طريقة مواجهة الازمة وعرض كل منهم امكانياتهم المتاحة التى تواجه مثل هذه الحوادث.

كما شدد محمد سيد سليمان على ضرورة وضع الاستعداد لجميع الادارت خلال 24 ساعة لمواجهة أى أزمة قد تحدث خلال الأيام المقبلة مع دخول فصل الشتاء، وقرب هطول الأمطار التي تنتج السيول بعدد من القري بالمحافظة.