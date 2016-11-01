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محكمة إيرانية تصدر أحكاما على متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين

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محكمة إيرانية تصدر أحكاما على متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين محكمة إيرانية تصدر أحكاما على متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين

ارشيفية

قالت وكالة ميزان للأنباء اليوم الثلاثاء، إن السلطة القضائية في إيران أصدرت أحكامًا بحق 20 شخصًا متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في يناير وستعلنها في المستقبل القريب، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وكانت قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد احتجاجًا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وأدانت الإيرانية الهجوم وطلب الرئيس حسن روحاني -الحريص على تحسين علاقات طهران المتوترة منذ فترة طويلة مع جيرانها والغرب- من السلطة القضائية معاقبة المحتجين والحيلولة دون وقوع المزيد من هذه الهجمات.

ونقلت وكالة ميزان عن قاض قوله إن أحكاما صدرت على 20 متهما و”ستعلن قريبا”، ولم يذكر أسماء المتهمين العشرين أو ما إذا كانوا أدينوا.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في أبريل، إن أكثر من مئة مشتبه بهم اعتقلوا بسبب الهجوم على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين وجرى توجيه اتهامات إلى 48 شخصا، وتم الإفراج عنهم جميعا بكفالة.

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