إندونيسيا مازالت تجري محادثات لشراء طائرات سوخوي من روسيا

قال مسؤول بوزارة الدفاع الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن إندونيسيا تجري محادثات لشراء‭ ‬”تسع أو عشر” طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-35 من روسيا.

ولم يعط المسؤول توقيتا لأي اتفاق، وقال ليوناردي رئيس إدارة التسهيلات الدفاعية بوزارة الدفاع الإندونيسية الذي اكتفى بذكر المقطع الأول من اسمه بالتليفون “مازلنا نتفاوض، بحسب وكالة “رويترز”.

“مازلنا نساوم .. بكم تريدون أن تبيعوها لنا؟”

وكان وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياسودو، قال في مايو إن إندونيسيا ستشتري ثماني طائرات سوخوي سو-35 هذا العام ولكن عملية الشراء المزمعة لم تتحقق.

وقال شخصان مطلعان على المحادثات بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما، بسبب حساسية الموضوع إن شركات غربية منافسة مازالت تحاول انتزاع الصفقة لتزويد إندونيسيا بثماني طائرات مقاتلة غير طائرات سوخوي الروسية.

وأضافا أنه لم يتم الانتهاء من الصفقة وهي تُعد اختبارا لسعي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، لقدر أكبر من الشفافية في الصفقات الكبيرة.