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الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر قبل اجتماع المركزي الأمريكي

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الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر قبل اجتماع المركزي الأمريكي الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر قبل اجتماع المركزي الأمريكي

أرشيفية

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلا أن الأسعار لقيت دعما من حالة القلق إزاء نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أن مني المعدن الأصفر بخسائر في الشهر الماضي.

وسجل الذهب أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر عند 1284.93 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1284.10 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 12.10 دولار للأوقية عند 1285.20 دولار.

وأنهت الأسعار الفورية شهر أكتوبر على انخفاض نحو ثلاثة في المئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.3 % إلى 18.09 دولار للأوقية والبلاتين 0.5 في المئة إلى 980.86 دولار للأوقية والبلاديوم 1.3 % إلى 626.68 دولار للأوقية.

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