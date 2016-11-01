إحالة 4 دعاوى حركها معلمون ضد وزير الماليه لجلسة 27 نوفمبر

قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم وأمانة سر سامي غريب، إحالة 4 دعاوى تحمل أرقام 22854 و22824 و24174 و22826 لسنة 2016 لدائرة الأحد 27 نوفمبر.

كمار قررت المحكمه، إحالة 3 دعاوى تحمل أرقام 24078 و24079 و24080 لسنة 2016 لدائرة الخميس 17 نوفمبر للاختصاص الرقمى،و إحالة الدعوى رقم 24081 لسنة 2016 لدائرة السبت 26 نوفمبر.

كان عدد من المدرسين بعدد من المحافظات أقاموا دعاوى ضد وزير المالية لعدم تنفيذه أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت مالية، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام .