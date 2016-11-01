أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة 4 دعاوى حركها معلمون ضد وزير الماليه لجلسة 27 نوفمبر

Google+ Print
إحالة 4 دعاوى حركها معلمون ضد وزير الماليه لجلسة 27 نوفمبر إحالة 4 دعاوى حركها معلمون ضد وزير الماليه لجلسة 27 نوفمبر

>كتب سليم على

قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم وأمانة سر سامي غريب، إحالة 4 دعاوى تحمل أرقام 22854 و22824 و24174 و22826 لسنة 2016 لدائرة الأحد 27 نوفمبر.

 

كمار قررت المحكمه، إحالة 3 دعاوى تحمل أرقام 24078 و24079 و24080 لسنة 2016 لدائرة الخميس 17 نوفمبر للاختصاص الرقمى،و إحالة الدعوى رقم 24081 لسنة 2016 لدائرة السبت 26 نوفمبر.  

 

 كان عدد من المدرسين بعدد من المحافظات أقاموا دعاوى ضد وزير المالية لعدم تنفيذه أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت مالية، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365