حجز عامل ونجليه على ذمة التحريات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز عامل ونجليه على ذمة تحريات المباحث، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار محل إقامتهم بمنطقة مصر القديمة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد قيام "جمال س ر" 57 سنة، عامل، ونجليه "خالد" 23 سنة، عامل، و"محمد" 19 سنة، عامل، بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل إقامة الأول.

واسفرت التحريات التى قام بها فريق من ضباط مباحث قسم مصر القديمة صحة المعلومات، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط المباحث من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 متر × 2 متر، وضبط بحوزتهم أدوات التنقيب (موتور رفع مياه، وكوريك، و2 فأس، وخرطوم، وعتلة).

وتحرر محضرا بالواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار، فتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.