غدًا.. تكريم جابر نصار في أولى حفلات فرقة رضا بجامعة القاهرة

يبدأ غدًا الأربعاء، تفعيل الاتفاق الذي عُقد بين قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وبين جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر جاد نصار، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويهدي الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، درع البيت في أولى حفلات فرقة رضا بجامعة القاهرة إلى الدكتور جابر نصار.

ويأتي ذلك تقديرًا لدوره الفعال فىي إثراء الحياة الثقافية.

وأوضح مدير عام الفرقة الفنانة منى مصطفى – عن الاستعراضات التي ستقدمها الفرقة خلال الحفل – أنه وقع الاختيار على مجموعة مميزة من استعراضات الفرقة منها:”الحجالة، النوبة، غريب الدار، والمولوية”.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة 4 حفلات خلال العام الدراسي بالجامعة .