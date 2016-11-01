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صور..التليفزيون المصرى يكرم الإعلامية سناء منصور و جمال فياض‎..غدًا

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جانب من تكريم الإعلاميين

جانب من تكريم الإعلاميين

 

يكرم التليفزيون المصرى، غدًا الأربعاء، الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامى اللبنانى جمال فياض، وتذاع الاحتفالية والتكريم فى الرابعة عصر غدًا الأربعاء على شاشة الأولى.

وأعربت الإعلامية القديرة سناء منصور،عن سعادتها بهذا التكريم خاصة أنه من بيتها الثانى وهو التليفزيون المصرى،
> كما أبدى الإعلامى اللبنانى جمال فياض عن بالغ سعادته لتكريمه فى ومن خلال التليفزيون المصرى، ويذاع اللقاء غدًا الأربعاء، تقديم مها الشيمى وإعداد أحمد العربى.

ويتخلل الحوار الحديث عن دور الإعلام العربى وتأثيره على الأسرة العربية والمصرية، ومداخلة هاتفية مع الإعلامى جورج قرداحى، و الإعلامية سهير شلبى، والتى وجهت التحية لكل الحضور، وتحدثت عن دور وريادة التليفزيون المصرى فى المنطقة العربية، واختتم اللقاء بإهداء درع تكريم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للإعلامية سناء منصور والإعلامى جمال فياض.

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