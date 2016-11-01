وصول أول رحلة طيران بولندية على متنها 189 سائحا لشرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة طيران تابعة لخطوط الطيران البولندية من العاصمة وارسو بعد توقف يقرب من عام، وعلى متنها 189 سائحا، وكان فى استقبالهم اللواء عماد البلأسى مدير مطار شرم الشيخ الدولى وإسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم.

جدير بالذكر، أنه عقب هبوط الطائرة قامت سيارات المطار بتوزيع المياه الورود والنشرات السياحية التعريفية على السائحين والترحيب بهم ضمانًا لرسم انطباع جيد لدى الزائرين، فى سبيل الترويج للسياحة المصرية طبقًا لما يخطط له مسئولو محافظة جنوب سيناء.