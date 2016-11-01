أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول أول رحلة طيران بولندية على متنها 189 سائحا لشرم الشيخ

Google+ Print
وصول أول رحلة طيران بولندية على متنها 189 سائحا لشرم الشيخ وصول أول رحلة طيران بولندية على متنها 189 سائحا لشرم الشيخ

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة طيران تابعة لخطوط الطيران البولندية من العاصمة وارسو بعد توقف يقرب من عام، وعلى متنها 189 سائحا، وكان فى استقبالهم اللواء عماد البلأسى مدير مطار شرم الشيخ الدولى وإسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم.

 

جدير بالذكر، أنه عقب هبوط الطائرة قامت سيارات المطار بتوزيع المياه الورود والنشرات السياحية التعريفية على السائحين والترحيب بهم ضمانًا لرسم انطباع جيد لدى الزائرين، فى سبيل الترويج للسياحة المصرية طبقًا لما يخطط له مسئولو محافظة جنوب سيناء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365