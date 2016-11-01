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شرطة التموين تضبط ١٥ طن سكر و٤٤ طن سلع غذائية احتكرها التجار بالمخازن

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شرطة التموين تضبط ١٥ طن سكر و٤٤ طن سلع غذائية احتكرها التجار بالمخازن شرطة التموين تضبط ١٥ طن سكر و٤٤ طن سلع غذائية احتكرها التجار بالمخازن

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، عن ضبط  61 قضية تموينية شملت مضبوطات (15 طن سكر – 8 طن أرز – 2 طن مكرونة – 24 طن دقيق – 10طن زيت طعام – 150كيلو لحوم – 700كيلو ملح – 20 اسطوانة بوتاجاز – 834 علبة سجائر).


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