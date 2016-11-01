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شيخ الأزهر يغادر إلى الإمارات لرئاسة الحوار بين حكماء الشرق والغرب

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شيخ الأزهر يغادر إلى الإمارات لرئاسة الحوار بين حكماء الشرق والغرب شيخ الأزهر يغادر إلى الإمارات لرئاسة الحوار بين حكماء الشرق والغرب

>كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، متجها إلى أبوظبى فى زيارة هناك تستغرق يومين، لرئاسة الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب. 

 

صرحت مصادر أمنية، إنه تم إنهاء إجراءات سفر شيخ الأزهر من الاستراحة الحكومية بالمطار، على طائرة الاتحاد المتجهة إلى أبو ظبى، وكان بوداعه سفير الإمارات فى القاهرة، وكبار رجال الأزهر.

تنعقد هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين والطائفة الأسقفية الإنجليكانية تحت عنوان "نحو عالم متفاهم متكامل"، وذلك فى الفترة من 2: 3 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر، أن يلقى الإمام الأكبر الكلمة الرئيسة فى افتتاح الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب فى حضور جاستن ويلبى، رئيس أساقفة كانتربرى رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وممثلى الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين.
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