الحكومة: إجراءات عاجلة لسداد مستحقات العاملين بشركة الاتحاد العربى

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة المعوقات التى تواجه صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى(فامكو)، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والنقل، والعدل، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع، حرص الحكومة على حصول جميع العاملين على كافة حقوقهم، مشدداً على الالتزام بحصول أرباب المعاشات على مستحقاتهم.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى(فامكو)، حيث شملت قيام وزير النقل بالاستعانة بهيئة الخدمات الحكومية لتقييم أصول الشركة، ودراسة سبل سداد الالتزامات الخاصة بصندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بالشركة، هذا بالإضافة إلى تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بالمركز المالى للصندوق، وموافاة وزارة المالية بها بعد الانتهاء منها، لتدبير فروق أموال المعاشات المستحقة للعاملين بالشركة.