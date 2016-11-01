ضبط شخصين يجمعان "الدولار" من ذوى العاملين بالخارج بحوزتهما 5 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضبطت شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزتهما أكثر من 5 مليون جنيه مصرى، فى إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ارتكاب تلك الجرائم، لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى للبلاد.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "مدحت ك.هـ" صاحب مكتب توريدات عمومية ومقيم أسيوط، و"أيمن م" مدرس، ومقيم بأسيوط، لممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار بالنقد الاجنبى، وذلك من خلال تجميع العملة الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بمحافظات الصعيد ثم الإتجار فيها بالسوق السوداء وبيعها لراغبى الحصول عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبحوزته ( 1.790.000 ) جنيه ، وضبط الثانى وبحوزته ( 3.382.500 ) جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر.