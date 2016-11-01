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أمير الكويت يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

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أمير الكويت يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أمير الكويت يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

>الكويت (أ ش أ)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الثلاثاء، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة رسمية للكويت لمدة يومين.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان أبوالغيط قد وصل إلى الكويت مساء أمس الاثنين، فى زيادة تهدف إلى بحث مسيرة العمل العربى المشترك وتطورات القضايا الاقليمية فى المنطقة.

حيث يبحث أبوالغيط، خلال زيارته، مع المسئولين الكويتيين أوضاع الجامعة العربية والجهود المشتركة لتطوير أدائها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة لاسيما مع قرب انعقاد القمة العربية الأفريقية.


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