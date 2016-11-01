تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«فض اعتصام رابعة» لـ19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية” إلى جلسة ١٩نوفمبر.

وقضت المحكمة بتسلم “البلتاجي” نسخة من أمر الإحالة، وأدلة الثبوت مع إخلاء سبيل عبد الكريم حافظ، وعُمر شعبان بضمان محل إقامتهم، لاصابتهم بـ”فيروس سي”، فيما صرحت بزيارة المتهمين.

ويأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة الإخوان المنحلة، في مقدمتهم:” محمد بديع، المرشد العام السابق للجماعة، أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي”، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة من بينها:” تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية – ميدان هشام بركات حاليًا – قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين”ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تكدير السكينة العامة، مقاومة السلطات العامة، إرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص”.