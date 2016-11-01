«مكرم» تبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع وفد البرلمان الأوروبي

بحثت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل مواجهتها عبر تحفيز المواطنين؛ لاختيار السفر الآمن، خلال لقاء مع وفد دول المشرق بالبرلمان الأوروبي برئاسة السيدة ماريزا ماتيس.

واستعرضت مكرم ، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، مهمة الوزارة والقرار الجمهوري الصادر بانشاء الوزارة، تلبية لطلبات المصريين بالخارج، للتعبير عن أولوياتهم، وحل المشكلات التي تواجهها الجاليات في الخارج، وربط المغتربين بالوطن الأم ومؤسسات الدولة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها في مواجهة الظاهرة المتنامية في دول المنطقة، إلا بتعاون كافة الجهات الحكومية وبمساعدة الاتخاد الأوروبي، لتقديم مشروعات توفر فرص عمل، و تدعم التنمية خاصة في الأماكن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.