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ننشر تفاصيل لقاء نائب عام مصر وإيطاليا

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ننشر تفاصيل لقاء نائب عام مصر وإيطاليا ننشر تفاصيل لقاء نائب عام مصر وإيطاليا

 

النائب العام المستشار نبيل صادق

أكد مصدر قضائي، أن نائب العام الإيطالي جوزبي بيجناتونه، حضر إلى مقر النيابة العام المصرية بمدينة الرحاب، حيث كان في استقباله النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان، والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفني.

وأكد المصدر، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إعادة العمل سويًا لكشف حقيقة ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، واستغرق اللقاء بين الطرفين ساعة ونصف، تبادل فيها الطرفان الحديث حول آخر تطورات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

كما تناول اللقاء الحديث عن بعض القضايا الخاصة بالمصريين، الذين تعرضوا لمضايقات وحوادث بإيطاليا، وشمل الحديث حول تفعيل أطر للتعاون لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيتها مئات القتلي.

وكان بيجناتونه، قد التقى النائب العام المصري نبيل صادق، منذ أشهر، وتلقى منه ملف حول نتائج التحقيقات حول وفاة جوليو ريجيني في حضور أعضاء النيابة العامة الذي يشرفون على سير التحقيقات.

وحضر جوزبي بيجناتونه لمطار القاهرة، اليوم، على متن طائرة خاصة، في زيارة تستغرق ساعات لمصر، و من المتوقع أن يصدر النائب العام بيانًا رسميًا حول هذا اللقاء.

 

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