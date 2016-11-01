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الرئيس السنغافوري يشيد بجهود مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

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الرئيس السنغافوري يشيد بجهود مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف الرئيس السنغافوري يشيد بجهود مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

رئيس سنغافورة

أعرب فخامة الرئيس توني تان، رئيس جمهورية سنغافورة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مرصد الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب على مستوى العالم .

وقال تان، خلال زيارته لمرصد الأزهر، لقد سررت بزيارة مرصد الأزهر لمناهضة التطرف والتشدد الديني، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها المرصد ليست مهمة لمصر فقط، ولكن لمعظم دول العالم .

وكان الرئيس السنغافوري قد قام بجولة تفقدية لمرصد الأزهر الشريف اطلع خلالها على جهود مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف ، إضافة إلى آلية العمل في وحدات المرصد باللغات المختلفة .

وأبدى الرئيس السنغافوري سعادة بالغة بالجهود التي يقوم بها مرصد الأزهر وما يقدمه من إضافة إلى جهود الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم.

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