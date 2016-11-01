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الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد استمرار تعليق الغارات الجوية

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الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد استمرار تعليق الغارات الجوية الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد استمرار تعليق الغارات الجوية

ديمتري بيسكوف

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن حكومته لن تكون قادرة على تمديد الوقف المؤقت للغارات الجوية على أهداف في مدينة حلب في حال استمرت الفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري في هجماتها على الأرض.

وأضاف بيسكوف للصحفيين “في هذه اللحظة فان فترة التوقف مستمرة وتتاح الفرصة للمدنيين للخروج من شرق حلب ويجري تهيئة الظروف لإدخال المساعدات الإنسانية”.

ومضى في القول “لكن كل ذلك سيكون مستحيلا في حال استمر الإرهابيون في قصف الأحياء والطرق التي تسلكها المساعدات الإنسانية وفي شن الهجمات وفي الاختباء خلف الدروع البشرية، هذا لن يتيح الاستمرار في فترة التوقف الإنسانية”.

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