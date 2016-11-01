الصحة توفر أجهزة أشعة مقطعية ورنين مغنطيسى وقسطرة بالمحافظات الأكثر احتياجًا‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفيرها عدد من الأجهزة الطبية فى محافظات القنال وأسوان، لخدمة المريض المصرى، وذلك فى إطار استجابة الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، لمطالب أعضاء مجلس النواب بالمحافظات سابقة الذكر، ولما لمسه من ضرورة حتمية لتوفير هذه الأجهزة لتلبية إحتياجات المحافظات الأكثر إحتياجًا.

وأوضحت الدكتورة عبير مغاورى مستشار وزير الصحة للأشعة، أنه تم توفير جهاز أشعة مقطعية ” 128 مقطع “، فى مستشفى المنصورة الدولى، و جهاز أخر للاشعة المقطعية ” 16 مقطع “، لمستشفى بور فؤاد، وجهاز أشعة ثدى رقمى وأخر لقسطرة القلب بمستشفى الاسماعيلية العام.

وأضافت، أنه يتم تركيب جهاز أشعة رنين مغناطيسى، وأخر أشعة مقطعية ” 16 مقطع “، فى مستشفى السويس العام بمركز الأشعة التشخيصية، كما تم توفير جهاز لأشعة الرنين المغناطيسى فى مستشفى بورسعيد العام، مشيرًا إلى أنه تم توفير جهاز أشعة ثدى رقمى، للكشف عن أورام الثدى بمحافظة أسوان بمركز الأورام.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه منذ تولى وزير الصحة والسكان حقيبة الوزارة، وهو يسعى جاهدًا لتطوير المنظومة الصحية بكافة المحافظات، وتوفير الأجهزة الطبية بها، لافتًا الى أنه قام فى أولى جولاته بزيارته لمحافظة بورسعيد، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمريض البورسعيدى، واكتشف وجود جهاز وحيد بالمحافظة للاشعة المقطعية “4 مقطاع ” فى مستشفى الزهور.

لافتا الى انه تم التعاقد على توفير جميع الأجهزة الطبية للمستشفيات منذ العام الماضى بمناقصة برلين بالتعاون مع القوات المسلحة ، حيث تم استلامها بمصر منذ شهر سبتمبر الماضى