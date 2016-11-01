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وزيرة التعاون الدولي تبحث ترتيبات زيارة رئيس سلوفينيا لمصر ديسمبر المقبل

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وزيرة التعاون الدولي تبحث ترتيبات زيارة رئيس سلوفينيا لمصر ديسمبر المقبل وزيرة التعاون الدولي تبحث ترتيبات زيارة رئيس سلوفينيا لمصر ديسمبر المقبل

وزيرة التعاون الدولي مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة

ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع تاتيانا ميشكوفا، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى القاهرة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتعاون في مجال إزالة الألغام الموجودة في الساحل الشمالى الغربى بالإضافة إلى إزالة الألغام الموجودة في سيناء من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع فى اكتوبر 2009 بين الامانة التنفيذية لوحدة ازالة الالغام بوزارة التعاون الدولى ومؤسسـة “صندوق الثقة الدولى ITF” السلوفانية.

وبحث الجانبان، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فى إطار التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والسلوفينى للإعداد الجيد للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية سلوفينيا إلى فى شهر ديسمبر المقبل، حيث تتولى الوزيرة، رئاسة الجانب المصرى فى اللجنة المشتركة مع سلوفانيا، أهمية تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادى والصناعى والتكنولوجى والعلمى، من خلال عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السلوفينية فى القاهرة خلال الربع الأول من 2017 برئاسة وزيرة التعاون الدولى.

وأوضحت سفيرة سلوفينيا، أنه من المنتظر أن يعقد منتدى اعمال مصري سلوفينى مشترك ينظمه اتحاد العام الغرف التجارية المصرية على هامش الزيارة الرئاسية، وسيرافق رئيس سلوفينيا، وزيرى التنمية الاقتصادية والخارجية كما يشمل الوفد 15 من رؤساء الشركات السلوفينية التى تعمل فى مجالات مختلفة وبصفة خاصة فى مجال التنمية الزراعية والصناعات الاليكترونية.

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