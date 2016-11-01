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بدء عملية تحرير الموصل .. ومواجهات عنيفة بين “مكافحة الإرهاب” و”داعش”

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بدء عملية تحرير الموصل .. ومواجهات عنيفة بين “مكافحة الإرهاب” و”داعش” بدء عملية تحرير الموصل .. ومواجهات عنيفة بين “مكافحة الإرهاب” و”داعش”

ارشيفية

أفادت “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن ضابط عراقي أعلن بدء العملية الفعلية لاستعادة مدينة الموصل العراقية.

وأضافت أن هناك مواجهات عنيفة عند المدخل الشرقي للموصل، بين قوات مكافحة الاٍرهاب العراقية ومسلحي “داعش”.

ووجه التحالف الدولي، رسالة إلى أهالي مدينة الموصل التي تجري عملية تحريرها، مؤكدا فيها “سوف يتم تحريركم من داعش”.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان، اليوم الثلاثاء، إن “أكثر من 60 دولة تقدم الدعم اللوجستي للقوات العراقية في معركة استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش”، معلنا أن جميع فعاليات التحالف تجري بتنسيق مع العراقية.

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