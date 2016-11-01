ضبط آسيوي حاول تهريب 103 كبسولة هيروين في أحشائه

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص (آسيوي) الجنسية، كان بحوزته (103) كبسولة تحوي على مادة الهيروين قام بتهريبها إلى الدولة عبر أحشائه، وذلك بحسب ما صرح به العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة.

في التفاصيل قال الزعابي انه وردة معلومات مؤكدة تفيد بأن الأحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية والقادم من موطنة سيحاول تهريب كمية من المخدرات أثناء قدومه لأراضي الدولة عبر أحد منافذها، وعليه تم تشكيل فريق عمل، لرصد ومراقبة ومتابعة تحركاته، حيث استقر في أحد الاستراحات المفروشة في الإمارة، وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية، قام فريق المكافحة بمداهمة الغرفة التي يقطن يها، وبتفتيش المكان تم العثور على (98) كبسولة تحوي مادة الهيروين.

كما تبين لرجال المكافحة بأنه ما زال يخفي في أحشائه عدد من الكبسولات التي لم يتمكن بعد من استخراجها، وعليه تم نقله إلى المستشفى لاستخراج بقية الكبسولات والتي اتضح إنها (5) كبسولات أخرى، ليصبح مجموعها (103) كبسولة كانت تحوي ما زنته كيلوا غرام واحد من مخدر الهيروين.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقه، لينال الجزاء العادل.