12 قاضيا بمحاكم دبي و14 قاضيا بمركز فض المنازعات الإيجارية يؤدون اليمين

أدي أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وبصفته حاكما لإمارة دبي "رعاه الله" وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي .. إثنا عشر قاضيا في محاكم دبي وأربعة عشر قاضيا في مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي اليمين القانونية إذ أقسموا بالله العظيم أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويؤدوا مهمتهم بأمانة وإخلاص وأن يلتزموا سلوك القاضي الشريف.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمنى للقضاة التوفيق في عملهم وتحقيق العدالة بين المتقاضين مؤكدا سموه مبدأ المساواة بين جميع الناس بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم الجغرافية.

وأشار سموه خلال توجيهاته للقضاء والمسؤولين في المحاكم إلى أهمية ترسيخ مبدأ التسامح والمصلحة بين المتخاصمين في المحاكم لأن الصلح في كثير من الأحيان سيد الأحكام.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي واللواء طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وسلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .