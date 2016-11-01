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السيطرة على حريق بكابينة دهانات أثاث دون وقوع خسائر بشرية بدمياط

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السيطرة على حريق بكابينة دهانات أثاث دون وقوع خسائر بشرية بدمياط السيطرة على حريق بكابينة دهانات أثاث دون وقوع خسائر بشرية بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

تلقت قوات الحماية المدنية بدمياط، بلاغا بنشوب حريق بورشة نجارة ودهان الأثاث، بقرية الشعراء مركز دمياط.

 

وعلى الفور انتقلت القوات بإشراف العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية بدمياط، حيث تم الدفع بـ6 سيارات تابعة للحماية المدنية للسيطرة على النيران.

 

وقال مدير عام الحماية المدنية أنه تم الدفع ب4 سيارات إطفاء، لكنها لم تسطيع الوصول لموقع الحريق، حيث أن عرض الشارع أقل من 3 امتار، فتم الدفع بسيارتين نجدة الإطفاء، لأن حجمها صغير وتمكنت من محاصرة النيران.

 

وأضاف مدير عام الحماية المدنية ، ان الحريق نشب فى مبنى مكون من 4 أدوار، بدأت من هواية كابينة رش الدهانات بالدور الأول، وامتدت الى باقى العقار المملوك لمحمد عبد الرحمن الصحصاحى، والتهمت النيران مساحة 60 متر فى الدور الرابع كان يوجد بها تشوينات دهانات ومواد سريعة الاشتعال.

 

ولم يسفر الحريق عن أى اصابات مادية أو بشرية بينما التهمت النيران 6 نوافذ خشبية و3 أبواب خشبية بالمبنى.

 

 

 

 

 

 


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