سفير مصر الجديد لدى اليونان يغادر إلى أثينا لتسلم مهام منصبه

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، السفير محمد فريد محمد منيب، سفير مصر الجديد لدى اليونان, متوجهًا إلى أثينا.

وتأتي مغادرة “منيب” إلى أثينا، لتسلم مهام عمله هناك خلفًا للسفير السابق أحمد فؤاد بديوي، الذي عاد إلى ديوان عام وزارة الخارجية، حسبما أفاد مراسلنا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن السفير الجديد أنهى إجراءات السفر على متن رحلة مصر للطيران رقم 747, والمتجهة إلى أثينا, حيث سيقدم أوراق اعتماده لكبار المسئولين اليونانيين خلال الأيام المقبلة, للعمل سفيرًا لمصر لدى اليونان بدايةً من أول نوفمبر الحالي، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بتعيينه سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية اليونان.