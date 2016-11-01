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الرئيس الفلسطيني يستقبل نظيره الإيطالي في بيت لحم

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الرئيس الفلسطيني يستقبل نظيره الإيطالي في بيت لحم الرئيس الفلسطيني يستقبل نظيره الإيطالي في بيت لحم

محمود عباس

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في قصر الضيافة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وعزف النشيدان الوطنيان الإيطالي والفلسطيني.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية عقد الرئيسان اجتماعا، لبحث اخر التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

ومن المفترض أن يعقد عباس و ماتاريلا مؤتمرًا صحفيا اليوم.

وكان “ماتاريلا” قد زار كنيسة المهد وأدى الصلاة فيها، وعلى جدول اعماله زيارة قصر هشام بن عبد الملك في مدينة أريحا.

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