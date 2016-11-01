إسرائيل تمنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 86 مرة خلال الشهر الماضي

منعت السلطات الإسرائيلية، رفع الأذان في الحرم الابراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 86 مرة خلال أكتوبر الماضي.

وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، :”إن السلطات الإسرائيلية منعت رفع الأذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف خلال شهر أكتوبر 86 وقتاً بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم اليهودي من الحرم الإبراهيمي، وبحجة الأعياد اليهودية”، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأضاف البيان إن السلطات الإسرائيلية تتجاهل مشاعر المسلمين والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المقدسات وحرية الوصول اليها.

ومنذ عام 1994، يقسم المسجد الإبراهيمي، الذي يعتقد أنه بني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينياً مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام ذاته.

وتسمح إسرائيل للمصلين المسلمين بدخول الجزء الخاص بهم في الحرم طوال أيام السنة، فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص باليهود في 10 أيام فقط في السنة، وذلك خلال الأعياد الإسلامية، وأيام الجمعة، وليلة القدر من شهر رمضان، فيما تسمح لليهود بدخول القسم المخصص لهم طوال أيام السنة، وبدخول الحرم كله خلال بعض الأعياد اليهودية.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500جندي إسرائيلي، وفي المسجد قبور وأضرحة للأنبياء إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف (عليهم السلام).